Президенты Литвы, Польши и Украины призывают международное сообщество ужесточить санкции против Москвы

Лидеры трех стран заявили о продолжающейся агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже пообещал ответить на новые санкции.
2021-12-03T08:36:41+03:00
2021-12-03T09:07:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2945684-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3576128.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:36, 03 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…