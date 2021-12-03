Ученые из ЮАР утверждают, что новый штамм коронавируса – омикрон – в три раза повышает риск повторного заражения

До сих пор неизвестно, может ли омикрон обходить иммунитет, полученный от вакцины. Ранее сообщалось, что гражданин Греции, заразившийся омикрон-штаммом в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован от коронавируса. По данным греческого телевидения, 60-летний бизнесмен с легкими симптомами находится на карантине.