Ученые из ЮАР утверждают, что новый штамм коронавируса – омикрон – в три раза повышает риск повторного заражения

До сих пор неизвестно, может ли омикрон обходить иммунитет, полученный от вакцины. Ранее сообщалось, что гражданин Греции, заразившийся омикрон-штаммом в Йоханнесбурге, был полностью вакцинирован от коронавируса. По данным греческого телевидения, 60-летний бизнесмен с легкими симптомами находится на карантине.
2021-12-03T08:36:09+03:00
2021-12-03T09:08:17+03:00
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08:36, 03 декабря 2021
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