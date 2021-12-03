Министерство транспорта отказалось от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов после введения обязательной проверки сертификатов. Предлагается это делать перед регистрацией на авиарейс, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Как ожидается, скорректированная позиция Министерства будет представлена 7-го декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту. В Минтрансе пояснили, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты. Кроме того, билеты часто покупают заранее и до вылета можно успеть вакцинироваться.