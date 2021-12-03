Международной космической станции сегодня придется совершить манёвр, чтобы не столкнуться с космическим мусором

Как утверждает руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, это обломок американской ракеты Pegasus. Он приблизится ко станции на 5 километром 400 метром. В прошлом месяце МКС трижды сближалась с космическим мусором. Экипажу даже пришлось перейти в пристыкованные ко станции корабли после того, как российские военные испытали противоспутниковое оружие, напоминает РИА Новости.