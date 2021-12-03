Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении Белоруссии

Они затрагивают физических лиц, предприятия и даже транспортные средства.

Первой причиной введения ограничений стал конфликт с беженцами на границе с Польшей. Поэтому среди 12 организаций, которые попали в список американского Минфина – государственный туроператор Центркурорт. Кроме того, в перечне значится и компания Белкалий, как основной экспортер страны, а также ряд предприятий военно-промышленного комплекса. Вторая причина – «вопиющее пренебрежение международными нормами и благополучием своих граждан» – официальную формулировку приводит ТАСС. В списке 20 физических лиц — средний сын Александра Лукашенко Михаил и возглавляемый им «Президентский спортивный клуб». Ближайшее родство, как и возможная вовлеченность в коррупционные стали основанием для его включения в реестр. Кроме того, санкции наложены на вертолет и два грузовых самолета, которые якобы перевозили оружие в Ливию. Ограничения коснулись и долговых обязательств страны.

Вслед за Минфином США пятый пакет санкций ввел Евросоюз. Они касаются 17 человек и 11 компаний, в том числе Белоруснефть и Белшина.