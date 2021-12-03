Министерство транспорта, по данным газеты «Ведомости», отказалось от идеи продавать билеты на самолет по QR-кодам

Издание со ссылкой на участников профильного совещания сообщает, что авиакомпании настояли на свободной продаже билетов пассажирам без необходимости предъявлять сертификат о вакцинации. Его наличие предлагается проверять только при регистрации на рейс, чтобы те, кто прививку не сделал, смогли до вылета успеть получить необходимые документы. Окончательные требования при авиаперевозках Министерство транспорта может представить уже в следующий вторник на встрече с депутатами профильного комитета Госдумы.

В текущей концепции предполагается, что сертификат на сайте «Госуслуги» будут запрашивать провайдеры системы бронирования авиакомпании или сторонние сервисы, если покупатель пользовался ими. После проверки при отсутствии необходимых документов за сутки до вылета договор перевозки расторгнут, а полную стоимость билета вернут в течение месяца. При этом пока не уточняется, как будут верифицироваться документы у прошедших вакцинацию, но незарегистрированных на «Госуслугах» пассажиров.

Обсуждение новых требований при авиаперевозках пройдет в рамках законопроекта об использовании с 1 февраля будущего года графических кодов на транспорте и в общественных местах. Сами поправки парламентарии еще не рассматривали.