В 2021 году в России выросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования

По данным Росстата, за январь–сентябрь часов было продано на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 28%, ювелирных изделий — на 27%, автомобилей — на 25%.
2021-12-03T07:37:06+03:00
2021-12-03T07:37:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:37, 03 декабря 2021
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