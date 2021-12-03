Мебель, коллекцию произведений искусства и личные вещи дизайнера Карла Лагерфельда выставят на аукцион

Среди того, что уйдет с молотка есть три автомобиля Rolls-Royce, несколько сотен перчаток-митенок, которые любил носить кутюрье, одежда от известных брендов из его гардероба.

Дизайнер регулярно приобретал на аукционах в Париже и Лондоне мебель, скульптуры и картины. Он был коллекционером предметов декоративного искусства 18 века. Они также будут выставлены на торги. Всего представлено более тысячи лотов. Стоимость отдельных из них варьируется от 20 тысяч до 400 тысяч евро.

Аукционный дом Sotheby’s будет проводить торги в Монако. Его вице-президент Пьер Мот отметил, что представленная коллекция Карла Лагерфельда станет антологией его личного вкуса, жизни и карьеры, а также данью уважения ключевой фигуре мира моды и искусства.

Лагерфельд умер в феврале 2019 года. По некоторым данным, причиной смерти кутюрье стал рак поджелудочной железы.

Этот аукцион станет первым из трех. Еще один пройдет в середине декабря в Париже, а третий — в марте в Кёльне.