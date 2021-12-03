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07:06, 03 декабря 2021

В Каталонии сегодня должны запретить посещать некоторые общественные места без ковид-паспортов

Эту меру должны были ввести раньше, но не смогли из-за технических трудностей.

Электронные коды, которые подтверждают, что человек привился или переболел, теперь будет необходимо предъявить на входе в бары, спортивные залы и рестораны Каталонии. На такие меры чиновники пошли из-за роста заболеваемости — в последние недели по региону ежесуточно заражаются в районе одной-двух тысяч человек.

Изначально, обязательные ковид-паспорта для посетителей большинства общественных мест, должны были ввести в Каталонии еще в прошлую пятницу. Однако, сайт, который обрабатывает запросы от желающих получить электронные коды, упал из-за слишком большого количества пользователей.

Регионы Испании самостоятельно определяют, какие меры нужно вводить для борьбы с коронавирусом. Ранее в Мадриде объявили, что не намерены вводить общие жёсткие ограничения, из-за появления штамма «омикрон», как это сделали в некоторых других странах. При этом, люди, контактировавшие с заразившимися этой разновидностью болезни, будут обязаны уйти на карантин.

В Испании доля вакцинированных одна из самых больших в мире. По данным от властей королевства, привиты от коронавируса около девяносто процентов жителей страны.


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