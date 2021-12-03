Австрия может лишиться второго канцлера за неполных два месяца

Действующий глава государства Александр Шалленберг готов уйти в отставку. Шалленберг мотивировал свое желание оставить пост тем, что по его мнению руководить правительством и правящей Новой народной партией должен один человек. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Он добавил, что никогда не собирался брать на себя полномочия лидера партии. Место лидера политического движения оказалось вакантным после того, как предшественник Шалленберга Себастьян Курц освободил и это кресло вслед за уходом в отставку с поста канцлера.

Он принял это решение на фоне обвинений в коррупции. Австрийская пресса писала о том, что Курц якобы заказывал поддельные социологические исследования, в которых популярность его партии преувеличивалась.

Бывший канцлер настоял на лишении себя неприкосновенности с тем, чтобы облегчить расследование дела. Виновным он себя не признает.

Между тем, пресса сообщает о том, что новым председателем Новой народной партии может стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.