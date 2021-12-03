Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста ректору университета «Шанинка» и бывшему замминистра просвещения

Сергея Зуева и Марию Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Им и еще нескольким обвиняемым вменяют хищение при заключении госконтрактов между Московской высшей школой социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», и подконтрольным Министерству просвещения фондом.

В общей сложности стоимость договоров составляла 50 млн рублей. Однако контракты были разорваны. Ущерб следствие оценивает более чем в 21 млн рублей.

Почти никто из фигурантов дела свою вину не признает, и только бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, по данным агентства «Интерфакс», дала показания против других обвиняемых. При этом адвокаты ректора вуза Сергея Зуева говорят, что не знают, что именно сказала его бывшая коллега и признала ли она вину.

В момент задержания Зуев находился в больнице, позднее его перевели под домашний арест, но позже поместили в СИЗО. Во время следствия ему провели операцию на сердце, а недавно правозащитники сообщили, что ректору «Шанинки» требуется операция на ноге». В конце ноября также стало известно, что против Зуева завели второе дело — о фиктивном трудоустройстве сотрудников.

Неделю назад в поддержку Зуева выступили академики Российской академии наук, призвавшие освободить его из СИЗО. В письме президенту Владимиру Путину они назвали обвинения в адрес ректора «Шанинки» абсурдными.