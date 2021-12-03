Суд рассмотрит дело обвиняемого в пропаганде наркотиков в интернете рэп-исполнителя Элджея

Административное производство было возбуждено по материалам полиции. Ведомство проверило песни музыканта и установило, что они нарушают закон.

В каких именно композициях нашли пропаганду наркотиков, не уточняется. При этом протокол дважды направляли в Зюзинский районный суд. В конце октября он был возвращен составителю из-за допущенных ошибок. Элджею грозит штраф.

Вменяемая ему статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает размер санкции от 5 до 100 тысяч, в зависимости от того осуществляет ли обвиняемый предпринимательскую деятельность или нет.

После начала административного преследования музыканта на лейбл, который занимается издательством его творчества, также завели дело о пропаганде наркотиков. Однако суд не стал его рассматривать. По некоторым данным, это произошло из-за нарушений, допущенных при составлении протокола.

Ранее в пропаганде наркотиков обвинили блогера Юрия Дудя и рэп-исполнителя Моргенштерна. Суд оштрафовал их на 100 тысяч рублей.