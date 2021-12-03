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06:10, 03 декабря 2021

В подмосковном Раменском силовики задержали около 200 представителей запрещённых в России религиозных организаций

Вооруженные люди в полной экипировке ворвались на пасторскую конференцию протестантских церквей движения «Новое поколение», которая была признана в России нежелательной в августе этого года, в частности, ее отделения на Украине и в Латвии.

Как сообщает интернет-издание «ОВД-Инфо*», людей положили на пол и не давали подняться в течении 40 минут. Одного участника конференции избили.

Вместе с тем, мобильные телефоны отобрали не у всех и некоторые успевали передавать сообщения и фотографии соратникам, которых на встрече не было. Один из них вел прямой репортаж на своем канале на сервисе YouTube. Он рассказал, что одним из главных вопросов на конференции было распространение сети организации в разных регионах России.

Как рассказал в Facebook’е старший пастор Альберт Раткин, после часа ночи верующих начали отпускать. На них составляют протоколы, но по какой статье, пока неизвестно.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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