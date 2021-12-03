Матчем между «Зенитом» и «Ростовом» сегодня стартует 17-й тур РПЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00. Матчи 17-го тура продолжится в субботу и воскресенье. Между тем, фанаты клубов РПЛ намерены в определенное время покинуть трибуны во время игр 17-го тура в знак протеста против задержания более 400 болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом» в Москве. Об участии в акции уже объявили фанатские объединения ЦСКА, «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Рубина*» и «Крыльев Советов».
2021-12-03T05:12:53+03:00
2021-12-03T05:12:59+03:00
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05:12, 03 декабря 2021
* Михаил Рубин - физлицо, признанное иностранным агентом.
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