В Москве в этом году частично ограничат праздничные новогодние мероприятия.

Как рассказал «Ведомостям источник, близкий к мэрии, в центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Власти рассчитывают, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города. Столичное правительство пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах на Новый год. Как говорит источник издания, нужно дать москвичам отпраздновать и немного выдохнуть. Однако, планы властей могут поменяться в зависимости от уровня заболеваемости.