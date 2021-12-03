В Москве в этом году частично ограничат праздничные новогодние мероприятия.

Как рассказал «Ведомостям источник, близкий к мэрии, в центре города празднование не планируется, но в других районах Москвы появятся около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Власти рассчитывают, что москвичи будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города. Столичное правительство пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах на Новый год. Как говорит источник издания, нужно дать москвичам отпраздновать и немного выдохнуть. Однако, планы властей могут поменяться в зависимости от уровня заболеваемости.
2021-12-03T05:11:34+03:00
2021-12-03T05:11:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 03 декабря 2021
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