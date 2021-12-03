Из-за омикрон-штамма коронавируса США ужесточают требования к въезжающим в страну.

По сведениям телеканала Си-эн-эн, с понедельника абсолютно все прибывающие в США вне зависимости от статуса вакцинации должны будут сдать отрицательный тест на коронавирус не ранее чем за сутки до приезда. До этого полностью привитым путешественникам разрешалось сдавать тест на коронавирус за трое суток до прилета. Накануне президент США Джо Байден представил план дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса на зимний период. План локдауна не предусматривает.