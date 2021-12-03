ИО премьер-министра Чехии Андрей Бабиш избежал покушения.

У себя в ФБ он пишет, что в среду в здание правительства пытался проникнуть противник жестких мер по коронавирусу, который хотел напасть на него. Злоумышленник был вооружен кинжалом и пистолетом. Полиция его обезвредила на входе Бабиш сопроводил свое сообщение фотографией оружия, отобранного у подозреваемого. Полиция планирует сегодня предоставить дополнительную информацию об инциденте.