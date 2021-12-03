Москве нужно привить от ковида не менее 80% жителей.

Об этом РГ заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Но этому, по его словам, мешает сдержанное отношение общества к вакцинации. Он признался, что не может объяснить причину этой сдержанности, но напомнил, что из лежащих в реанимации 98% — невакцинированные пациенты.