Москве нужно привить от ковида не менее 80% жителей.

Об этом РГ заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Но этому, по его словам, мешает сдержанное отношение общества к вакцинации. Он признался, что не может объяснить причину этой сдержанности, но напомнил, что из лежащих в реанимации 98% — невакцинированные пациенты.
2021-12-03T05:06:37+03:00
2021-12-03T05:06:42+03:00
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05:06, 03 декабря 2021
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