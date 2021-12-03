Минтранс решил отказаться от проверки QR-кодов при продаже авиабилетов.

После введения обязательной проверки сертификатов вакцинации их станут просить только перед регистрацией на рейс. По информации «Ведомостей», скорректированная позиция ведомства будет представлена 7 декабря в комитете по транспорту Госдумы. Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании с 1 февраля QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Слушаний по ним еще не было.