Американская компания Google разрабатывает собственные смарт-часы.

По сведениям портала «Бизнес инсайдер», гаджет планируется представить публике в следующем году. На устройстве с кодовым названием «Роуэн» будет установлена новейшая версия программного обеспечения «Гугл смартвотч». «Умные» часы помимо времени будет фиксировать показатели состояния здоровья и физической активности.
2021-12-03T04:18:00+03:00
2021-12-03T04:18:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 03 декабря 2021
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