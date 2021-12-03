Американская компания Google разрабатывает собственные смарт-часы.

По сведениям портала «Бизнес инсайдер», гаджет планируется представить публике в следующем году. На устройстве с кодовым названием «Роуэн» будет установлена новейшая версия программного обеспечения «Гугл смартвотч». «Умные» часы помимо времени будет фиксировать показатели состояния здоровья и физической активности.