Сенат США единогласно утвердил Чесли Салленбергера представителем Америки в ИКАО.

Салленбергер прославился в январе 2009 года, когда смог посадить на реку Гудзон пассажирский Airbus A320, столкнувшийся со стаей птиц. В живых остались все пассажиры и члены экипажа. В ближайшее время 70-летнего Салленбергера приведут к присяге. Бывший военный летчик, перешедший затем в гражданскую авиацию, Салленбергер также работал в НАСА.