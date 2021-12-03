Сенат США единогласно утвердил Чесли Салленбергера представителем Америки в ИКАО.

Салленбергер прославился в январе 2009 года, когда смог посадить на реку Гудзон пассажирский Airbus A320, столкнувшийся со стаей птиц. В живых остались все пассажиры и члены экипажа. В ближайшее время 70-летнего Салленбергера приведут к присяге. Бывший военный летчик, перешедший затем в гражданскую авиацию, Салленбергер также работал в НАСА.
2021-12-03T04:16:55+03:00
2021-12-03T04:16:59+03:00
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04:16, 03 декабря 2021
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