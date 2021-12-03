Российская сеть офтальмологических центров «Омикрон» подала иск к ВОЗ.

Компания добивается запрета на использование слова «омикрон» в контексте коронавирусной инфекции. Основатель и гендиректор сети Александр Падар заявил в эфире федерального телеканала, что «омикрон» — зарегистрированный в России товарный знак и если новый штамм окажется смертельным, а его распространение масштабным, репутационных и финансовых потерь избежать не удастся.