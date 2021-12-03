Пять случаев заражения новым омикрон штаммом коронавируса зарегистрировано в Нью-Йорке.

Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул. Она отметила, что это не повод для тревоги и у властей есть инструменты, чтобы остановить распространение инфекции. Она вновь призвала людей вакцинироваться и носить маски. Нью-Йорк стал четвертым штатом, в котором обнаружены случаи заражения новым вариантом COVID-19. Ранее об обнаружении «омикрона» сообщили Калифорния,

Миннесота и Колорадо.