Минюст решил обязать адвокатские палаты заводить дисциплинарные дела по чвоемы представлению.

Об этом говорится в подготовленном министерством документе на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно предложению, адвокатские палаты не смогут отказать в привлечении юристов к дисциплинарной ответственности. Ранее Минюст дважды безуспешно пытался привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова*, внесенного в реестр СМИ-иноагентов. Он представлял интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.