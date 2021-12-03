Минтранс отказался от требования продажи авиабилетов по QR-кодам вакцинации.

По информации газеты «Ведомости», проверять сертификат будут только перед регистрацией на рейс. Против идеи требовать их уже при покупк е билетов на самолет выступали авиакомпании. Посведениям газеты, ведомство представит свою скорректированную позицию 7 декабря в думском комитете по транспорту.