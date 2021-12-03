Британская ассоциация акушерок извинилась за термин «постродовые люди» в руководстве для больниц.

Как пишет «Дейли телеграф», словосочетание появилось в рекомендациях организации относительно сна новорожденных вместе с матерью. После шквала критики в соцсетях ассоциация убрала ее со своего сайта. В 2017 году МИД Великобритании попросил ООН заменить в документах организации термин «беременные женщины» нейтральным понятием «беременные люди» из уважения к трансгендерам.
2021-12-03T03:13:31+03:00
2021-12-03T03:13:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 03 декабря 2021
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