Британская ассоциация акушерок извинилась за термин «постродовые люди» в руководстве для больниц.

Как пишет «Дейли телеграф», словосочетание появилось в рекомендациях организации относительно сна новорожденных вместе с матерью. После шквала критики в соцсетях ассоциация убрала ее со своего сайта. В 2017 году МИД Великобритании попросил ООН заменить в документах организации термин «беременные женщины» нейтральным понятием «беременные люди» из уважения к трансгендерам.