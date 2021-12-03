Министр информации Ливана Джордж Кордахи сегодня объявит о своей отставке.

Как передает Рейтер, об этом сам министр заявил в интервью ливанскому телеканалу Эм-ти-ви. Недавние высказывания Кардахи привели к кризису в отношениях со странами Персидского залива. 5 августа Кордахи еще до назначения министром в эфире телеканала «Аль-Джазира» выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов. После этого власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ выслали ливанских послов и отозвали своих из Бейрута.