Министр информации Ливана Джордж Кордахи сегодня объявит о своей отставке.

Как передает Рейтер, об этом сам министр заявил в интервью ливанскому телеканалу Эм-ти-ви. Недавние высказывания Кардахи привели к кризису в отношениях со странами Персидского залива. 5 августа Кордахи еще до назначения министром в эфире телеканала «Аль-Джазира» выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов. После этого власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ выслали ливанских послов и отозвали своих из Бейрута.
2021-12-03T03:11:59+03:00
2021-12-03T03:12:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 03 декабря 2021
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