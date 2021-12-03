Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии.

Поводом стал миграционный кризис на белорусско-польской границе. Как сообщается на сайте Минфина США, ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета. Среди тех, кто попал под санкции, — средний сын белорусского руководителя Дмитрий Лукашенко. Кроме того, США ввели санкции против госдолга Белоруссии
2021-12-03T03:09:44+03:00
2021-12-03T03:09:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 03 декабря 2021
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