Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о первых случаях заражения омикрон штаммом ковида.

В свою очередь губернатор одноименного штата Кэти Хокул призвала жителей носить маски в помещениях, избегать скопления людей, тех, кто не привился, — сделать прививку, а тех, кто уже привит, — получить т.н. бустерные дозы. При этом власти штата и города дали понять, что речь идет о пяти выявленных случаях заражения новым штаммом.
2021-12-03T03:05:54+03:00
2021-12-03T03:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 03 декабря 2021
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