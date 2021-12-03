Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о первых случаях заражения омикрон штаммом ковида.

В свою очередь губернатор одноименного штата Кэти Хокул призвала жителей носить маски в помещениях, избегать скопления людей, тех, кто не привился, — сделать прививку, а тех, кто уже привит, — получить т.н. бустерные дозы. При этом власти штата и города дали понять, что речь идет о пяти выявленных случаях заражения новым штаммом.