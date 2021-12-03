Один из крупнейших мировых журналов о моде Elle откажется от продвижения изделий из меха.

Как сообщает AFP, старший вице-президент и международный директор издания Валерия Бессоло Лопиз заявила на конференции моды в Англии, что «мех больше не приемлем», «присутствие меха животных на страницах журнала и на его сайтах больше не соответствует ценностям издания и его читателей. 13 из 45 отделений журнала в разных странах мира уже отказались от публикации материалов о мехе. Еще 20 изданий присоединятся к инициативе с нового года, остальные — в 2023 году.