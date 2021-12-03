За апрельской диверсией на иранском ядерном объекте в Натанзе могла стоять израильская разведка «Моссад».

По сведениям лондонского издания Jewish Chronicl, в операции была задействована группа завербованных иранских ученых, которые согласились взорвать зал с центрифугами. Однако иранцы полагали, что работают не на Израиль, а на иранские оппозиционные группы. Часть взрывчатки была доставлена тайно на беспилотнике, другая была провезена на объект в коробках с едой. Издание утверждает, что последовавший взрыв уничтожил 90 центрифуг и приостановил работу ключевого иранского ядерного объекта на девять месяцев. Власти Ирана возложили ответственность за диверсию на 43-летннего Резе Карими. Он бежал из страны и объявлен в международный розыск.