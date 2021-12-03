Франция отвергла инициативу Великобритании о совместном патрулировании для борьбы с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на письменный ответ премьер-министра Жана Кастекса своему британскому коллеге Борису Джонсону. В письме говорится, что Франция не может допустить, чтобы британские полицейские или военные патрулировали французское побережье Ла Манша. Проблема нелегальных мигрантов, пытающихся на лодках из Франции добраться до Великобритании через Ла-Манш, обострилась на прошлой неделе, когда в районе Кале затонула шлюпка, перевозившая полсотни нелегалов. Тогда погибли около 30 человек.