Франция отвергла инициативу Великобритании о совместном патрулировании для борьбы с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на письменный ответ премьер-министра Жана Кастекса своему британскому коллеге Борису Джонсону. В письме говорится, что Франция не может допустить, чтобы британские полицейские или военные патрулировали французское побережье Ла Манша. Проблема нелегальных мигрантов, пытающихся на лодках из Франции добраться до Великобритании через Ла-Манш, обострилась на прошлой неделе, когда в районе Кале затонула шлюпка, перевозившая полсотни нелегалов. Тогда погибли около 30 человек.
2021-12-03T02:08:54+03:00
2021-12-03T02:08:58+03:00
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02:08, 03 декабря 2021
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