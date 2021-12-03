Для думских депутатов – единороссов разработали методичку для дискуссий с противниками вакцинации.

Как передает РБК, тезисы затрагивают «число зверя», желтые звезды, мировое правительство и исторический контекст от Сталина до Горбачева. В пресс-службе «ЕР» РБК заявили, что «в партии регулярно готовят для депутатов справочные материалы по ключевым вопросам.