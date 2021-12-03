В подмосковном Раменском силовики сорвали пасторскую конференцию протестантских церквей.

По сведениям правозащитного проекта «ОВД Инфо»*, задержаны около 200 человек. В конференции принимали участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные религиозные организации. По предварительной информации, силовики считают, что в собрании участвовали организации, признанные в России нежелательными. В августе Генпрокуратура признала «нежелательными» четыре религиозные организации, которые связаны с Латвией и Украиной. Присутствовали ли их представители на собрании пасторов, не уточняется. Как рассказал в ФБ старший пастор Альберт Раткин, после часа ночи верующих начали отпускать. На них составляют протоколы, но по какой статье, пока неизвестно.

*признан в РФ иностранным агентом.