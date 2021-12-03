Администрация США обнародовала новый план борьбы с распространением коронавируса.

Как рассказал президент страны Джо Байден, план подразумевает расширение доступа американских граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для «семейных» вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации. Байден также подчеркнул, что о локдауне пока речи не идет. Ранее Белый дом сообщил, что США в условиях распространения штамма «омикрон» продлевают до 18 марта обязательное ношение масок в транспорте и вводят со следующей недели обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну путешественников.