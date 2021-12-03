В Германии торжественно проводили Ангелу Меркель, ушедшую с поста канцлера.

Церемония прошла с факелами и под музыку, которую выбрала сама Меркель — христианский гимн, трек «Для меня прольется дождь из красных роз» и панк-композицию 1970-х «Ты забыл цветную пленку». 67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие, а следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.

Канцлером Германии Меркель была с 2005 года.