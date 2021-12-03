Носитель Falcon 9 сегодня должен вывести на орбиту очередные интернет спутники глобальной сети Starlink.

Как сообщила компания-разработчик SpaceX, также на орбиту будут выведены два новых спутника геопространственной разведки американской компании BlackSky. Они, среди прочего, будут выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США. Запуск планируется на 02:12 мск с космодрома на мысе Канаверал.