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00:06, 03 декабря 2021

Из Южно-Африканской республики, как ожидается, вылетит первый вывозной рейс с россиянами на борту

Он организован на фоне вспышки нового штамма коронавируса «омикрон» и введенных из-за него ограничений.

Специальный рейс для россиян, застрявших в ЮАР, организовала авиакомпания «Эфиопские авиалинии». Пассажирам придется, правда, сделать пересадку в столице страны Аддис-Абебе. По плану, самолет должен приземлиться в Москве в субботу утром.

При этом формально рейс считается коммерческим. Генконсульство России в ЮАР в специально созданном телеграм-канале объявило, что цены на него составляют более 100 тысяч рублей для одного пассажира. Как пишет газета «Коммерсантъ», это вызвало возмущение ряда туристов: они утверждают, что до обнаружения штамма «омикрон» билеты стоили в три раза дешевле. Помимо этого, прямых рейсов в Россию из ЮАР сейчас нет, а пересадку в Европе сделать не получится из-за отказа перевозчиков брать на борт всех, кто летит через ЕС транзитом.

Россия ранее ограничила въезд из целого ряда стран Южной Африки, где был выявлен новый штамм коронавируса. Прибыть оттуда могут только россияне. При этом накануне стало известно, что им придется отправиться на двухнедельную изоляцию.

По данным агентства ТАСС, всего в ЮАР сейчас находится около 1,5 тысяч россиян.


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