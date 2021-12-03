Белоруссия примет «жесткие и ассиметричные, но адекватные меры» в ответ на новые санкции ЕС, Британии и США

Под новые санкции из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии и ЕС сегодня попали авиакомпания «Белавиа» и сирийская Cham Wings, а также компании Беларуськалий, Гродноазот, несколько белорусских турфирм, пограничников и судей.

Вместе с тем, по мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, новые санкций, могут быть малоэффективны из-за непрозрачности белорусской экономики. Об этом он сказал «Эху Москвы».

Кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой начался с лета, когда режим Александра Лукашенко в отместку за введенные против него европейские санкции начал массированно пропускать нелегалов через свою территорию к границам с ЕС.

