Датский футболист Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам после остановки сердца на матче ЧЕ летом прошлого года

Датский футболист Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам после остановки сердца на матче чемпионата Европы летом прошлого года. Игрок потерял сознание в первом тайме стартового матча первенства против Финляндии. Медики реанимировали его прямо на поле, после чего транспортировали в Копенгаген, где установили кардиосимулятор. Он будет тренироваться в индивидуальном режиме в своем бывшем клубе «Оденсе».

