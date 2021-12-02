В Махачкале сотни людей вышли на несогласованную акцию протеста с требованием вернуть теплоснабжение в их дома, которое перекрыли после взрыва бытового газа в частном секторе. Об этом пишет сетевое издание Gazeta.ru со ссылкой на местную жительницу по имени Заира. Протестующих, по ее словам, пытается разогнать полиция.

В результате взрыва газа в Махачкале 22-го ноября погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Температура воздуха в столице Дагестана на данный момент составляет +6 градусов.