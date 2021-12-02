Во Франции неизвестный в костюме ниндзя ранил двух полицейских японским мечом катаной

Об этом передает радио France Bleu. Нападавший ранил полицейских японским мечом катаной. Инцидент произошел около 5 вечера по местному времени в городке Шербур-ан-Котантен. Сначала злоумышленник попытался скрыться от полицейской проверки на угнанном авто, а при попытке задержания напал на правоохранителей. Его ранили ответным огнем и госпитализировали в тяжелом состоянии. Мотивы нападения пока не известны.