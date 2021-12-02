Во Франции неизвестный в костюме ниндзя ранил двух полицейских японским мечом катаной

Об этом передает радио France Bleu. Нападавший ранил полицейских японским мечом катаной. Инцидент произошел около 5 вечера по местному времени в городке Шербур-ан-Котантен. Сначала злоумышленник попытался скрыться от полицейской проверки на угнанном авто, а при попытке задержания напал на правоохранителей. Его ранили ответным огнем и госпитализировали в тяжелом состоянии. Мотивы нападения пока не известны.
2021-12-02T22:34:30+03:00
2021-12-02T22:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 02 декабря 2021
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Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...