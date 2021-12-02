Руководство социальной сети Фейсбук сделает обязательной двухфакторную аутентификацию для пользователей с высоким риском взлома аккаунта, пишет профильное издание Techcrunch со ссылкой на представителя компании. Учетные записи тех политиков, журналистов и прочих медийных лиц, которые откажутся заходить не только по паролю, но и дополнительно по коду из СМС или биометрическим данным, просто заблокируют.