Руководство социальной сети Фейсбук сделает обязательной двухфакторную аутентификацию для пользователей с высоким риском взлома аккаунта, пишет профильное издание Techcrunch со ссылкой на представителя компании. Учетные записи тех политиков, журналистов и прочих медийных лиц, которые откажутся заходить не только по паролю, но и дополнительно по коду из СМС или биометрическим данным, просто заблокируют.
2021-12-02T22:32:31+03:00
2021-12-02T22:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 02 декабря 2021
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Мы стали какими-то уж очень обидчивыми. Выход — в образовании, в просвещении (к которому сегодня у нас приближаться тоже боязно: и тут мы успели нагородить очередную баррикаду из запретов), в движении к настоящей культуре. А образование — это не «Нельзя! Запрещено! Не говори, не думай об этом!»...