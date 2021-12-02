Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти в январе еще на 400 тысяч баррелей в сутки

С одной стороны, крупнейшие потребители – Китай, Индия и Япония, — призывали страны картеля наращивать добычу более быстрыми темпами. С другой стороны, на фоне новостей о новом штамме коронавируса и связанных с ним возможных ограничений, стоимость барреля марки Brent обвалилась ниже 70 долларов, а США объявили о намерении высвободить значительный объем нефти из своих стратегических запасов. С учетом всего этого, страны ОПЕК+ решили не увеличивать и не снижать темпы наращивания добычи.

