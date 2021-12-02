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22:15, 02 декабря 2021

Валерий Карбалевич: Власти Белоруссии усилят репрессии в отношении собственного населения в связи с новыми санкциями

Власти Белоруссии усилят репрессии в отношении собственного населения и угрозы в сторону Запада в связи с новыми санкциями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Реакция властей Белоруссии – это усиление репрессий против белорусского общества и резкое милитаризованная риторика в отношении Запада. Лукашенко угрожает Западу войной, угрожает появлением ядерного оружия, угроза мигрантами, Лукашенко угрожает, что у мигрантов появится оружие. Вот реакция белорусской сторон на эти санкции, новой реакции я пока не слышал. Нагнетение напряженности, создание атмосферы осажденной крепости, превращение всех западных стран во врагов — эта схема будет осуществляться», — сказал он.

В.Карбалевич отметил, что новые санкции смогут аовлиять на белорусскую экономику только спустя несколько месяцев. Политолог также добавил, что белорусские власти пытаются уйти из-под санкций.

«Белорусские власти, субъекты хозяйствования за это время предприняли много усилий, чтобы уйти из-под санкций. Те олигархи, в отношении которых были введены санкции, переписали свои активы на детей, других людей. Некоторые фирмы и предприятия поменяли свои названия, Насколько Запад будет внимательно следить за этими обходными схемам, будет их пресекать или закроет на все глаза. Непонятно, насколько Россия готова вписаться и поддержать Беларусь в этом конфликте с Западом, готовы ли российские фирмы помочь поставке товаров через российские порты, есть ли там возможности», — заключил он.

США и Евросоюз ввели новые санкции против Белоруссии. Санкции касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний, в частности компании Belavia и сына президента Александра Лукашенко.


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