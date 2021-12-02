В СПЧ, по итогам инспекции саратовской туберкулезной больницы, объявили о попытках тюремщиков скрыть следы пыток

В Совете по правам человека, по итогам инспекции саратовской туберкулезной больницы, объявили о попытках тюремщиков скрыть следы пыток, о которых недавно рассказывала правозащитная организация «Gulagu.net». После публикаций в отставку ушел глава ФСИН Александр Калашников.

Политик и журналист Максим Шевченко полагает, что отставка связана не с пытками как таковыми, а с тем, что о них стало известно.

Также после публикации беспрецедентного видеоархива, на котором заключенных насилуют и пытают по всей стране от Саратова до Камчатки, возбудили несколько уголовных дел. В частности, взят под стражу бывший начальник больницы.