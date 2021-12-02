Новый федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг тоже хочет покинуть свою должность

Об этом пишет местное издание «Кронен цайтунг» со ссылкой на источники. Ранее сегодня предшественник Шалленберга на посту Себастьян Курц объявил об окончательном уходе из политики на фоне коррупционного скандала.

После отставки Курц некоторое время продолжал работать рядовым депутатом парламента. До этого он был самым молодым главой правительства в Европе.

Шалленберг, в свою очередь, объяснил нежелание продолжать работу на посту тем, что считает неправильной ситуацию, когда должность канцлера занимает один человек, а главы правящей партии другой.

Новым председателем Австрийской народной партии и канцлером, по данным газеты, могут назначить нынешнего главу МВД Карла Нехаммера.

