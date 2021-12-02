США и Евросоюз объявили о введении санкций против Белоруссии

В Министерстве финансов США пояснили, что причиной установленных ограничений стал кризис с мигрантами на границе с Евросоюзом, а также «вопиющее пренебрежение международными нормами и интересами граждан страны». Большинство позиций в списке занимают компании, которые, как указывается, спонсируют Александра Лукашенко. Кроме того, в перечне 20 физических и 12 юридических лиц – государственный туроператор Центркурорт, а также один из основных экспортеров страны – Беларуськалий и ряд предприятий военно-промышленного комплекса. В список в силу родства попал средний сын Лукашенко Михаил. Впрочем, указывается, что он мог быть вовлеченным в коррупционные схемы. Рестрикции коснулись и госдолга страны. Евросоюз добавил 17 человек и 11 предприятий, ограничив в правах Белшину и Беларуснефть. Против ряда известных в стране журналистов введены персональные санкции.

К санкциям против Белоруссии присоединились также Канада и Великобритания.