Госсекретарь США Блинкен предложил посредничество в прямом урегулировании конфликта на востоке Украины Москве и Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил посредничество в прямом урегулировании конфликта на востоке Украины Москве и Киеву. В Москве позитивно оценили эту инициативу. Об этом лидеры внешнеполитических ведомств двух стран объявили на итогах переговоров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Политолог Николай Петров считает, что Соединенные Штаты готовы прикладывать значительные усилия, чтобы избежать эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

В то же время, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон по-разному трактуют суть минских договоренностей по Украине, хотя и заявляет о приверженности им.

