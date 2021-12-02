В Италии арестован 60-летний бывшеий гинеколога, который пытался лечить пациенток от онкологических заболеваний сексом

В Италии арестовали 60-летнего бывшего гинеколога Джованни Миньелло, который пытался лечить пациенток от онкологических заболеваний сексом с ним. Против него выдвинули обвинение в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Ранее врача уволили после того, как его застали полуобнаженным в гостиничном номере с актрисой, которая изображала подставную пациентку.

В полиции не исключают, что количество вменяемых Миньелло эпизодов может вырасти, если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.